El ISSSTE mantiene un déficit de hasta 150 trabajadores de las diversas ramas en Aguascalientes, situación que hace más complicada la operación de las unidades y el servicio a la población derechohabiente en la Entidad, aseguró el líder sindical Carlos Jiménez Ronquillo, tras rechazar que se hayan autorizado nuevas contrataciones.
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El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la ceremonia de clausura del curso de Auxiliar de Enfermería, organizado por la Instancia de Salud, en el que alrededor de 60 alumnas y alumnos concluyeron seis meses de formación teórico-práctica.
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Maní, Yucatán.- La Lotería Nacional realizará el próximo lunes 17 de agosto la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2895, una emisión dedicada al Día Nacional de las Abejas y que será presentada desde el municipio de Maní,…
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Estados Unidos planea atacar "en tierra" a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
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¡Sorpresa! François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sorprendieron al compartir un tierno álbum de fotos con el que confirman que se han convertido en papás. El hijastro de Salma Hayek y la modelo le dieron la bienvenida a su primer bebé hace un mes, sin embargo, fue…
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Terminó la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 y, con ella, la fuerte cantidad de partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS, de los cuales solamente quedan ocho sobrevivientes que se disputarán la ronda de Cuartos de Final.
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