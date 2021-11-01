El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR
Nuestro Estado

El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado
Nuestro Estado

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado
Nuestro Estado

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado

El ISSSTE mantiene un déficit de hasta 150 trabajadores de las diversas ramas en Aguascalientes, situación que hace más complicada la operación de las unidades y el servicio a la población derechohabiente en la Entidad, aseguró el líder sindical Carlos Jiménez Ronquillo, tras rechazar que se hayan autorizado nuevas contrataciones.

Una Entidad unidad o en guerra, como Zacatecas y Sinaloa, la disyuntiva: Toño
Nuestro Estado

Una Entidad unidad o en guerra, como Zacatecas y Sinaloa, la disyuntiva: Toño

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado
Nuestro Estado

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado

El ISSSTE mantiene un déficit de hasta 150 trabajadores de las diversas ramas en Aguascalientes, situación que hace más complicada la operación de las unidades y el servicio a la población derechohabiente en la Entidad, aseguró el líder sindical Carlos Jiménez Ronquillo, tras rechazar que se hayan autorizado nuevas contrataciones.

El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR
Nuestro Estado

El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado
Nuestro Estado

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado
Nuestro Estado

ISSSTE Aguascalientes está en el olvido y abandonado

El ISSSTE mantiene un déficit de hasta 150 trabajadores de las diversas ramas en Aguascalientes, situación que hace más complicada…

El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR
Nuestro Estado

El Estado tiene agentes policíacos suficientes: AMR

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado
Nuestro Estado

Arrancan en Congreso foros de análisis para creación del municipio doce en el Estado

Una Entidad unidad o en guerra, como Zacatecas y Sinaloa, la disyuntiva: Toño
Nuestro Estado

Una Entidad unidad o en guerra, como Zacatecas y Sinaloa, la disyuntiva: Toño

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia
Mundo

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

PROGRAMA

NUESTRO ESTADO

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la ceremonia de clausura del curso de Auxiliar de Enfermería, organizado por la Instancia de Salud, en el que alrededor de 60 alumnas y alumnos concluyeron seis meses de formación teórico-práctica.

Gobierno del Estado abrió las inscripciones para los cursos gratuitos de idiomas

Gobierno del Estado abrió las inscripciones para los cursos gratuitos de idiomas

La Asunción de María invita a recuperar la esperanza

La Asunción de María invita a recuperar la esperanza

Se podría ir a período extraordinario por tema de ayuntamiento XII: Arlette Muñoz

MD Iluminación no presenta amparo por la terminación de su contrato: Leo Montañez

Se pronuncia Goyo Zamarripa a favor de nueva alcaldía y… podría haber otras más

Llama Monseñor a sacerdotes a evitar divisiones y riñas al interior de la Iglesia

NUESTRO ESTADO

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la ceremonia de clausura del curso de Auxiliar de Enfermería, organizado por la Instancia de Salud, en el que alrededor de 60 alumnas y alumnos concluyeron seis meses de formación teórico-práctica.

NUESTRO ESTADO

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

Concluyen en Jesús María taller de Enfermería

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, encabezó la ceremonia de clausura del curso de Auxiliar de Enfermería, organizado…

MÉXICO

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Maní, Yucatán.- La Lotería Nacional realizará el próximo lunes 17 de agosto la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2895, una emisión dedicada al Día Nacional de las Abejas y que será presentada desde el municipio de Maní,…

Estados Unidos cancela su visa a Andy

Estados Unidos cancela su visa a Andy

Critica iglesia lineamientos sobre iniciativa de audiencias

Critica iglesia lineamientos sobre iniciativa de audiencias

Acuerdan Claudia Sheinbaum y la CNTE 1,300 nuevas plazas en Oaxaca

Acuerdan Claudia Sheinbaum y la CNTE 1,300 nuevas plazas en Oaxaca

MÉXICO

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Maní, Yucatán.- La Lotería Nacional realizará el próximo lunes 17 de agosto la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2895, una emisión dedicada al Día Nacional de las Abejas y que será presentada desde el municipio de Maní,…

MÉXICO

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Lotería Nacional dedicará billete a las abejas en Yucatán

Maní, Yucatán.- La Lotería Nacional realizará el próximo lunes 17 de agosto la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior…

MUNDO

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Estados Unidos planea atacar "en tierra" a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Emergencia por el terremoto

Emergencia por el terremoto

Ordenan deportar a 750 mil migrantes

Ordenan deportar a 750 mil migrantes

Colombia autoriza acciones militares con Estados Unidos

Colombia autoriza acciones militares con Estados Unidos

MUNDO

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Estados Unidos planea atacar "en tierra" a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Ordenan deportar a 750 mil migrantes

Emergencia por el terremoto

Colombia autoriza acciones militares con Estados Unidos

MUNDO

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Planea Estados Unidos ofensiva terrestre antinarco

Estados Unidos planea atacar "en tierra" a narcotraficantes en Latinoamérica, como ya lo hace en aguas internacionales contra presuntas embarcaciones para el contrabando de drogas, dijo en Panamá el jefe…

Aumenta la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Ordenan deportar a 750 mil migrantes

Emergencia por el terremoto

OPINIÓN

Hidrovisor

Prohibidas

Por fin alguien dio el paso y Francia…

Hidrovisor
Hidrovisor

Salud Mental

Ayer circuló con profusión un video escalofriante: un…

Hidrovisor
Ignacio Ruelas Olvera

Verdad pública, responsabilidad del Estado

Uno de los problemas más serios de la…

Ignacio Ruelas Olvera
Carlos Loret de Mola

¿Usted le cree a la presidenta?

Dice que en México no hay impunidad. Que…

Carlos Loret de Mola

Máynez se adueña de MC; va por el Edomex y enfrenta resistencias

Entre los militantes de Movimiento Ciudadano crece la…

Mario Maldonado
Raymundo Riva Palacio

Están brincando los sapos

El micro editorial de La Jornada, la famosa…

Raymundo Riva Palacio

OPINIÓN

Hidrovisor

Prohibidas

Por fin alguien dio el paso y Francia…

Hidrovisor
Hidrovisor

Salud Mental

Ayer circuló con profusión un video escalofriante: un…

Hidrovisor
Ignacio Ruelas Olvera

Verdad pública, responsabilidad del Estado

Uno de los problemas más serios de la…

Ignacio Ruelas Olvera
Carlos Loret de Mola

¿Usted le cree a la presidenta?

Dice que en México no hay impunidad. Que…

Carlos Loret de Mola

Máynez se adueña de MC; va por el Edomex y enfrenta resistencias

Entre los militantes de Movimiento Ciudadano crece la…

Mario Maldonado
Raymundo Riva Palacio

Están brincando los sapos

El micro editorial de La Jornada, la famosa…

Raymundo Riva Palacio

OPINIÓN

Hidrovisor

Prohibidas

Por fin alguien dio el paso y Francia…

Hidrovisor
Hidrovisor

Salud Mental

Ayer circuló con profusión un video escalofriante: un…

Hidrovisor
Ignacio Ruelas Olvera

Verdad pública, responsabilidad del Estado

Uno de los problemas más serios de la…

Ignacio Ruelas Olvera
Carlos Loret de Mola

¿Usted le cree a la presidenta?

Dice que en México no hay impunidad. Que…

Carlos Loret de Mola

Máynez se adueña de MC; va por el Edomex y enfrenta resistencias

Entre los militantes de Movimiento Ciudadano crece la…

Mario Maldonado
Raymundo Riva Palacio

Están brincando los sapos

El micro editorial de La Jornada, la famosa…

Raymundo Riva Palacio

FINANZAS

FINANZAS

FINANZAS

CALIENTES

CALIENTES

CALIENTES

PURO SHOW

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Sorpresa! François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sorprendieron al compartir un tierno álbum de fotos con el que confirman que se han convertido en papás. El hijastro de Salma Hayek y la modelo le dieron la bienvenida a su primer bebé hace un mes, sin embargo, fue…

Juan Gabriel es homenajeado con timbre postal

Juan Gabriel es homenajeado con timbre postal

Estrenan documental sobre Emma Coronel en México

Rod Stewart cancela conciertos en México tras procedimiento cardíaco

PURO SHOW

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Sorpresa! François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sorprendieron al compartir un tierno álbum de fotos con el que confirman que se han convertido en papás. El hijastro de Salma Hayek y la modelo le dieron la bienvenida…

PURO SHOW

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Salma Hayek ya es abuela! François Pinault Jr. y Lara Cosima se convierten en papás

¡Sorpresa! François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck sorprendieron al compartir un tierno álbum de fotos con el…

LA META

América cae en penaltis y deja escapar el liderato

América cae en penaltis y deja escapar el liderato

La desgarradora carta de Leo Messi tras el fallecimiento de su padre

León avanza a Cuartos y de paso elimina al Inter Miami de Messi

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Terminó la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 y, con ella, la fuerte cantidad de partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS, de los cuales solamente quedan ocho sobrevivientes que se disputarán la ronda de Cuartos de Final.

LA META

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Terminó la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 y, con ella, la fuerte cantidad de partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS, de los cuales solamente quedan ocho sobrevivientes que se disputarán la ronda de Cuartos…

LA META

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Terminó la Fase Uno de la Leagues Cup 2026 y, con ella, la fuerte cantidad de partidos entre equipos de…